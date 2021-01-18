BIST 1.530
DOLAR 7,50
EURO 9,06
ALTIN 442,07
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis aşının ikinci dozunu yaptırdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 27 Aralık'ta koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. Miçotakis, "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bizimle birlikte aşı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci doz aşıyı oldu
Yunan başbakan, bugün başkent Atina'da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşının uygulanması sırasında objektiflere yansıyan Miçotakis'in, kolunu kıvırmak yerine gömleğini çıkardığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Türkiye-Suriye sınırındaki gözlem noktalarına takviye
Salgında en çok tüketilen yiyecek belli oldu! Türkiye ve Avrupa'da ilk sıralarda yer aldı
Haftaya yükselişle başladı! Gram altın 443 lira seviyelerinde
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'ya ziyaret
Merkez Bankası Türkiye'nin Uluslararası yatırım pozisyonu istatistiği açıkladı
Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelecek hoca
Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
15 tatil ne zaman 2021 okullar kaç gün tatil olacak?
Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada! "Burada beni dövüyorlar"
Yorumlar