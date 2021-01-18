Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis aşının ikinci dozunu yaptırdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 27 Aralık'ta koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. Miçotakis, "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bizimle birlikte aşı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci doz aşıyı oldu

Yunan başbakan, bugün başkent Atina'da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozunu yaptırdı.