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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Türkiye-Suriye sınırındaki gözlem noktalarına takviye

SURİYE'nin Haseke kentine, Türkiye sınırında bulunan Rusya-Suriye ortak gözlem noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye takviye Rus askeri polis birlikleri gönderildi.

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Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya-Suriye ortak gözlem noktası amiri Binbaşı Dmitriy Suntsov, "Rus askeri polis birliği, Haseke'deki ortak gözlem noktalarından birine geldi. Ana görevi, bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak. Birliklerimiz ateşkesi gözlemenin yanı sıra yerel halka da her türlü yardımı sağlıyor" dedi.

Gözlem noktalarına konuşlandırılacak

Sayıları yaklaşık 300 civarında olan takviye askeri polis birlikleri, bölgedeki duruma istikrar kazandırılmasına yönelik Rus-Türk mutabakatları kapsamında Suriye'nin kuzey doğusundaki Türkiye sınırında bulunan Ayn İsa, Tel Tamer, Amuda ve diğer yerleşim birimlerindeki gözlem noktalarına konuşlandırılacak.

Haseke'ye gönderilen takviye güçlerin daha iyi eğitim aldığı, Suriye'de çeşitli görevlerin yerine getirilmesi konusunda deneyim sahibi olduğu belirtiliyor.

Bölgeye Rus askeri kargo uçağıyla takviye silah, iletişim ve navigasyon cihazı, Rus askerlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ekipman da sevk edildi.

Ne olmuştu?

Aralık sonunda Rus askerleri, Suriye ordusunun yasadışı silahlı grupların saldırılarına maruz kaldığı Ayn İsa'daki gözlem noktasına gitmişti. Bunun ardından silahlı grupların eylemlerinde azalma kaydedilmişti.

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.

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