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HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'ya ziyaret

Adalet Bakanı Gül, sabah saatlerinde Ankara Adliyesine gelerek, son kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Akça'yı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sırasında Bakan Gül ve Akça'nın yeni adliye binası ile ilgi ilgili görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Başsavcı Akça, başsavcıvekilleriyle Bakan Gül'ü Ankara Adliyesi protokol kapısında karşıladı. Başsavcılık makamına geçen Bakan Gül, Akça ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Bakan Gül, basına kapalı görüşme sonrası Ankara Adliyesinden ayrıldı.

Ahmet Akça, 24 Aralık 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

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