BIST 1.534
DOLAR 7,49
EURO 9,04
ALTIN 441,94
HABER /  POLİTİKA

NATO'da Türkiye-Yunanistan görüşmesi bugün yapılacak

Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı toplantılar, bugün saat 15:00'de NATO karargahında yapılacak.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" denildi. 

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi sonrası başlamıştı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen toplantıda Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis aşının ikinci dozunu yaptırdı
Rusya'dan Türkiye-Suriye sınırındaki gözlem noktalarına takviye
Karne hesaplama 2021 e okul karne notları sorgulama
Haftaya yükselişle başladı! Gram altın 443 lira seviyelerinde
Bill Gates ABD’nin toprak ağası oldu
Merkez Bankası Türkiye'nin Uluslararası yatırım pozisyonu istatistiği açıkladı
Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelecek hoca
Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
15 tatil ne zaman 2021 okullar kaç gün tatil olacak?
Yorumlar