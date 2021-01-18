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Forvet arayan Fenerbahçe'de rota Vedat Muriç'e döndü

Fenerbahçe, sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Gerçekleşmesi zor Mesut Özil hayalinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriç için de nabız yokluyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı yıldızı kiralık olarak geri alabilmek için Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.

Lazio Kulübü, Vedat Muric'i İtalya Ligi'nde bir takıma kiralamak istiyor. Vedat Muric de Fenerbahçe forması giymek için can atıyor. Son Görüşmede herşey netlik kazanacak.

Hafta sonu oynanan derby della Capitale'nin kazananı Lazio oldu. Ev sahibi ekip Roma'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Vedat Muriç 83. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu. 

Vedat Muriç, Mesut Özil’in uçağının inişini böyle takip etti.

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