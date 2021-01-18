İsrail'de hahamın aşı uyarısı ülkeyi iki böldü: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

İSRAİL'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine Covid-19 aşısından kaçınma çağrısı yaptı gerekçe olarak da 'Eşcinsel olursunuz' ifadesini gösterdi. Haham Asor, aşının küresel çapta kötü amellerin bir parçası olduğunu savundu.

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İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham takipçilerine "kovid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz" çağrısı tepkilere neden oldu. Haham Asor, takipçilerine Kovid-19 aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

"Kötü niyetli yönetimin parçası" İsrail medyasından yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti.

Açıklama ortodoksu ikiye böldü Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi. Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor'un yorumlarına cevaben “Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz” dedi.

225 bin kişi ikinci doz aşıyı oldu Dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.