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HABER /  DÜNYA

Mısır'da tarihi keşif! Ölülerin yeraltı dünyası bulundu

Demirören Haber Ajansı

MISIR'da Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından Kraliçe Neit'e ait olduğu belirtilen cenaze tapınağı ve Yeni Krallık dönemine ait 52 ahşap lahit keşfedildi.

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Mısır'ın Saqqara nekropolünde, MÖ 2323 ile MÖ 2150 yılları arasında Mısır'ı yöneten Altıncı Hanedanlığın ilk kralı olan Kral Teti'nin eşi olan Kraliçe Neit'in cenaze tapınağı bulundu. Keşfin, Mısır'ın eski Antikalar Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass'ın başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından gerçekleştirildi. Arkeologlar ayrıca, Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit de buldu.

Ekibin, Ölüler Kitabı'nın metinlerini de içeren bir papirüs ve antik Mısır'da ölülerin yeraltı dünyası için yönlendirmeyi amaçlayan "büyüler derlemesini" de keşfettiği bildirildi. Ayrıca, Mısır'ın eski Antikalar Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass'ın başındaki ekibin Mısır'ı MÖ 1570 ve MÖ 1069 yılları arasında yöneten Yeni Krallık dönemine ait ceset kuyuları, tabut ve mumyalar keşfettiklerini söyledi. Birçok piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlıklarına da ev sahipliği yapan Saqqara, antik Mısır başkenti Memphis'in bir nekropolü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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