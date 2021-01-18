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İstanbul Valiliği uyardı! Bu gece ve yarın sabaha dikkat

İstanbul Valiliğİ, ''Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.'' şeklinde açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

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Megakent İstanbul uzun zamandır beklediği kar yağışının 3 gündür etkisi altında. Haftasonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Kar yağışında trafikte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik yüzde 82 yoğunluk seviyesi ile adeta durma noktasına geldi.

İstanbul Valiliği uyardı
Öte yandan İstanbul Valiliğİ, ''Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.'' şeklinde açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu
Diğer taraftan kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece

Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece

Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece

Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece

Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece

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