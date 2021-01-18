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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı 20'nci haftayla sürecek. TFF, dev maratonda 20'nci haftanın hakemlerini açıkladı.

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Süper Lig'de 20. haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev verilen hakemlerin listesi şu şekilde:

Salı:

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16:00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker

19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

Çarşamba:

16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya

16:00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19:00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

Perşembe:

16:00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan

19:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

TFF'nin paylaşımı:

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