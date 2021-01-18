Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı 20'nci haftayla sürecek. TFF, dev maratonda 20'nci haftanın hakemlerini açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de 20. haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev verilen hakemlerin listesi şu şekilde:
Salı:
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16:00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker
19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
Çarşamba:
16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya
16:00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19:00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
Perşembe:
16:00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
TFF'nin paylaşımı: