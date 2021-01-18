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Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor! 6 milyona yakın tavuk itlaf edildi

Japonya b,r yandan koronavirüs vakalarındaki artış yüzünden zor günler geçirirken ülkede görülen kuş gribi salgının da her geçen gün büyüyor. Ülkede salgın yüzünden itlaf edilen tavukların sayısı 6 milyona yaklaştı.

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Japonya’da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı rekor seviyeye ulaşarak 5.8 milyona ulaştığı bildirildi. 

Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçtiğimiz Kasım ayı ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço ağırlaşıyor. Ülkedeki 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaşarak, 5.8 milyona dayandı.

İtlaf edilen tavuk sayısı 6 milyona yaklaştı
Ülkede toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi.

Salgından etkilenen bölgelerde devam eden itlaf çalışmalarının ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor. Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti. 

Tesislere inceleme
Japon kamu yayıncısı, sağlık otoriteleri tarafından tesislerde yapılan incelemelerde bazı üreticilerin yönergelere uymadığının belirlendiğini duyurdu. Kimi tesislerin dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı tespit edilirken, bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine imkan verecek güvenlik açıkları belirlendi.

Uzmanlar, virüsün kümes hayvanlarına bu yolla bulaşmış olabileceğini belirtiyor.

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