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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Yargıtay'ın yeni başkanvekilleri Yeşil ve Albayrak'a tebrik

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ı kutladı.

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Feyzioğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanvekilliklerine seçilen Ceza Genel Kurulu Başkanı Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Albayrak'ı ziyaret etti.

Yeşil ve Albayrak'ı tebrik eden Feyzioğlu'na, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin de eşlik etti.

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