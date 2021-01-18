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DSÖ'den 'gevşeme' uyarısı: Covid-19 aşıları sihirli değnek değil

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınıyla mücadele etmek için yalnızca aşılara güvenmenin kişilere zarar verdiğini söyledi. DSÖ yetkilileri virüs ile mücadelede gevşeme olmaması gerektiğinin altını çizerken Dr. Bruce Aylward, aşıların “sihirli değnek” olmadığını söyledi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünya genelinde 2 milyonu geçen corona virüs can kayıplarıyla ilgili “Denenmiş ve test edilmiş halk sağlığı önlemleri yoluyla corona virüs enfeksiyonlarını azaltmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Hane içindeki bulaş zincirini kıramıyoruz’

Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Avrupa, Afrika ve Amerika'daki bazı ülkeler, Covid-19 vakalarında ani artışlar görülüyor, çünkü halk ve hane içindeki corona virüs bulaşma zincirini kıramıyoruz” şeklinde konuştu.

DSÖ'nün sağlıkla ilgili acil durumlar programının yönetici direktörü Mike Ryan da basın toplantısında, virüsün bazı bölgelerde artış hızının artmaya devam ettiğini ve ülkelerin Covid-19 hastalarına oksijen tedariklerinin "tehlikeli derecede düşük" olduğunu söyledi.

‘Aşılar sihirli değnek değil’

Ntv'de yer alan habere göre Ryan, “Aşılar yararlı bir araç ancak pandemiyi tek başına sonlandıramaz. 2020'de, tek çözüm olarak tamamen aşılara güvenirsek, o sırada önlemleri azaltabiliriz” derken Soğuk havanın ve tatil mevsiminin virüsün yayılmada etkili olabileceğini sözlerine ekledi. 

DSÖ genel direktörünün kıdemli danışmanlarından Dr. Bruce Aylward da Mike Ryan’ın sözlerine katıldığını belirterek , aşıların “sihirli değnek” olmadığını söyledi.
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