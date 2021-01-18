Muğla'da kaçak kazı yapan defineciler buldu piyasa değeri 1 milyon lira

MUĞLA'da 4 kişi, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Abone ol

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, kazı yapan Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K., suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte piyasa değerinin 1 milyon olduğu belirlenen yaklaşık 3 kilogramağırlığında diaspor kristali ve kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K’nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kristal hakkında: En büyük değeri nadirliğinden geliyor. Diaspor kristalinin elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu söyleniyor. Diaspor, dünyada bir tek bölgeden çıkar ve renk değiştirme özelliğine sahip 5-6 taştan biridir. Madenden çıktığında irili ufaklı parçalar halindedir. Bunların çoğu mattır, incedir. Kalınca ve kesilebilir şeffaflıkta olanları ise kesime uygundur. Çok enli olmayan taşlar kesime uygun değildir. Kesim esnasında taşın çatlama, ayrılma veya kırılma ihtimali yüksektir. Madenden çıktığı hali yeşilimsi, kahverengimsidir. Işığa göre renk değiştirir. Beyaz ışıkta zeytin yeşili tonlarındayken, mum ışığında ve sıcak ışıkta pembe ile kırmızıya yakın renkler verir.