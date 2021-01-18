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Teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş uyarısı! Çıkış için o seviyeyi şart gösterdi

Para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, dümen kıran altın ve gümüş ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Şatıroğlu, "Altın'da düşüş durmuş görünüyor ancak 1863'ün üzerine çıkmadan tekrar satışlar gelebilir' dedi. Gümüş için de çıkış şartını açıklayan Şatıroğlu, '25,75 bölgesinin geçilmesi lazım' dedi.

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Geçtiğimiz son çeyreği inişli çıkışlı tablo sergileyerek yatırımcısının güvenini zedeleyen altın, belirsizliğini korumaya devam ediyor. Önceki haftayı eksi değerle kapatan altın yeni haftaya hızlı başladı. Altın fiyatları yeniden yükseliğe geçti. Altınla beraber gümüşte düşüş trendini kırarak yukarı yönlü ivme kazandı. Altın ve gümüşteki yükseliş trendi sürecek mi? Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, son gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcıya uyarıda bulundu. Şatıroğlu, altın ve gümüş için o seviyelerin kritik olduğuna dikkat çekti.

Altın fiyatları yükseliş trendine girerken altının ons fiyatı da arttı. Altının 1836 dolar seviyesine çıktı. Altındaki çıkışın başlamış olabileceğini söyleyen

Altın yükselmeye devam edecek mi?
Sosyal medya Twitter hesabından paylaştı teknik analizci Tunç Şatıroğlu şunları söyledi;

Altın'da düşüş durmuş görünüyor ancak 1863'ün üzerine çıkmadan tekrar satışlar gelebilir. Hafta sonu altın ve gümüş analiz videosu yayınladım.

Gümüş fiyatlarının geleceği ne olacak?
Gümüş fiyatları altına bağlı olarak yükselişe geçti. 6 lira 8 kuruş seviyesine kadar çıkan gümüş fiyatları tekrar 6 lira 4 kuruş seviyesine geriledi.

Şatıroğlu gümüş için ise şunları kaydetti;
"Gümüş için de 25,75 bölgesinin geçilmesi lazım. Altın 1863'ün üzerine atabilirse gümüş daha hızlı toparlanacaktır diye düşünüyorum." 

Güncel altın fiyatları (18 Ocak 2021)
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.937,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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