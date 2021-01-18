Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı paylaşım! Geçmiş ve gelecek...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sosyal medya hesabından ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.

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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Mesut Özil. paylaşımlarına devam ediyor. Özil ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı. Mesut Özil paylaşımında "Geçmiş ve Gelecek" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe forması giymiş fotoğraflarını kullandı. Yıldız futbolcu dün gece yarısı transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti.