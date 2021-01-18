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Sivasspor Alaaddin Okumuş'la yapılan anlaşmayı sözleşmeyle taçlandırdı

İhlas Haber Ajansı

DG Sivasspor, genç futbolcu Alaaddin Okumuş’u resmen kadrosuna kattı.

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Sivasspor, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alaaddin, kulübün İstanbul’daki ofisinde Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

23 Ağustos 1995'te Ankara'da dünyaya gelen Alaaddin Okumuş, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Ardından Hacettepe, Kastamonuspor, Ankaragücü formalarını giyen Alaaddin son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor formasını giydi.

25 yaşındaki sporcu bu sezon 15 maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor formasını giydi ve 6 asist yaptı.

Kırmızı-beyazlılar daha önce de Ahmet Oğuz’u kadrosuna katmıştı.

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