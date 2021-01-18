Tedbirlerin müthiş sonucu! Uluborlu'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Alınan tedbirler işe yaradı ve Isparta'nın Uluborlu ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. İşte kaymakamın yaptığı o açıklama...

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ISPARTA'nın Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, 18 Ocak itibariyle ilçede koronavirüs (Covid-19) vakası kalmadığını söyledi. Kaymakam Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu süreçte görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma personeli ile kamu kurumlarımızda inanılmaz bir gayret gösteren çalışanlarımıza teşekkür ederim. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, Valimizin kararlılığı ve ilçe halkımızın sergilediği sorumluluk sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız. Pozitif vakanın çıktığı ilk günden son güne kadar sıkı denetimler, takip ve karantina uygulamaları, sonuca varmamıza yardımcı oldu. Hemşehrilerime ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alınan kararların hayata geçirilmesi konusunda her vatandaşımız elini taşın altına koyarak, büyük bir duyarlılık örneği ortaya koydu. İnanıyorum ki vatandaşlarımız devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacak. Unutmayalım, bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemiz bizlerin elinde. Kurallara uyalım, tedbirlerimizi gevşetmeden, rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim."

"Hiçbir şey bitmiş değil"

Çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Kaymakam Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın vaka olan yerde, muhtarı, azası, filyasyon ekiplerini ve vefa sosyal destek gruplarını devreye sokarak, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı faaliyetleri bizi bu sonuca ulaştırdı ama hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.