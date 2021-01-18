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Koronavirüsten korktu! 3 ay boyunca gizlice havalimanında yaşadı

ABD'de ekim ayında kaybolduğu bildirilen 36 yaşındaki adamın sahte kimlikle üç aydır gizlice havalimanında yaşadığı ortaya çıktı.

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ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim'de Kaliforniya uçağına binmek üzere Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na gitti ancak son anda yolculuktan vazgeçti. 26 Ekim'de kayıp ilanı verilen adamın üç ay boyunca kaçak bir şekilde havaalanında yaşadığı sahte kimlik belgesi gösterince ortaya çıktı. Yolculuktan 'koronavirüs korkusu nedeniyle' vazgeçtiğini belirtirken Singh, gözaltına alındı. Konaklama sektöründe yüksek lisans yaptığı ancak işsiz olduğu anlaşılan Singh, diğer yolculardan aldığı yemeklerle bu zamana kadar hayatta kaldığını ifade etti.

Pazar günü gerçekleştirilen duruşmada yargıç, kefalet bedelini bin dolar olarak belirledi ve Singh'in aynı havalimanına gitmesini yasakladı. Yargıç Susana Ortiz, yetkisiz birinin sahte kimlikle 19 Ekim'den 16 Ocak'a kadar havalimanı terminalinde yaşamasının 'şoke edici' olduğunu söyledi. Olayın ardından açıklama yayımlayan Chicago Havacılık Dairesi, güvenliğin ön planda tutulduğunu ifade ederken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Açıklamada Singh'in Chicago'ya neden geldiğinin bilinmediği ancak herhangi birine zarar vermediği belirtildi.

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