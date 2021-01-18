1. Faysal kimdir tarihte 1. Faysal'ın yeri ve önemi 1. Faysal nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri büyük ilgiyle takip edilirlen Faysal'ın tarihteki yeri ve önemi de merak edildi. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandırmaktadır. Peki ama Faysal kimdir?

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakterini İsmail Ege Şaşmaz canlandırmaktadır. Birçok insan Faysal'ın kim olduğunu merak ediyor. Faysal bir karakterdir.Peki ama İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandırmaktadır. Peki ama Faysal kimdir?

I. Faysal, 1920 yılında kurulan kısa ömürlü Suriye Krallığı ve ardından Irak Krallığı kralı. Taç giydiği 23 Ağustos 1921 tarihinden, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği 1933 yılına kadar 12 sene hüküm sürmüştür.

Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir:

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.