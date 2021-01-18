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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya Mesut Özil göndermesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mesut Özil transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Maas ile bir araya gelirken Fenerbahçe'nin Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra dün gece İstanbul'a getirttiği Mesut Özil hakkında söylenen sözler toplantıya damgasını vurdu.

''Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum''
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil Almanya futbolu açısından çok büyük başarılara imza attı. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. O yüzden en iyi niyetlerimi sunuyorum. İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyor, oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi. 

"Fenerbahçeli olduğumu da herkes bilir''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a: yönelik şu ifadeleri kullandı; "Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisi de heyecanlandı. Alman futbol milli takımında da çok önemli katkılar sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Önceliğimiz Antalya ve Alanyasporumuz ama Fenerbahçeli olduğumu da herkes bilir. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bu nedenle ayrıca mutluyum. Önemli katkılar yapacaktır. 

"Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmesinden yine rahatsız olmazsınız?''
Ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Türk futbolunun gelişmesinde önemli katkılar sağlayacak. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz. Futbol dostluk için önemli bir araç gerçekten. En son yine 3-3 kalan bir dostluk maçı vardı. Mesut'a başarılar diliyorum. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı Fenerbahçe, benim de. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor.''

Mevlüt Çavuşoğlu'nun gülerek sarf ettiği sözlerinin ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Mesut Özil, 2018 yılında Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan'la birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş, bu ziyaret nedeniyle başta basın olmak üzere Almanya'da ırkçı saldıraya uğramış hatta sponsorlukları iptal edilmişti. Mesut Özil, yaşadığı çirkin saldırıların ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı.

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