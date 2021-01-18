Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mesut Özil isyanı: Biz neyi kaldıracağız

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Mesut Özil'in transferi değerlendirilirken Rasim Ozan Kütahyalı adeta çıldırdı. Kütahyalı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenirken şu ifadeleri kullandı; ''Adamlar sürekli indirip kaldırıyor, biz neyi kaldırıcaz? Biz de kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım. Ekrem İmamoğlu ücretsiz yapsın bize İETT ile alacağım Aytaç Kara'yı."