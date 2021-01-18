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MEDYA

Kefaret 10. bölüm fragmanı

Kefaret dizisi 10. yeni bölümüyle 24 Ocak 2021 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Kefaret'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kefaret 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kefaret 24 Ocak 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

Müzik öğretmeni Zeynep, beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi.
Sinan, Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep, kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep, el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!

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