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DÜNYA

Rusya'da bir kişi alkol satmadığı için garson kadını dövdü

Demirören Haber Ajansı

Rusya'da bir adam, saat 23.00'dan sonra alkol satışı yasak olduğu için kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü.

Rusya St. Petersburg'da sarhoş bir adam, kafeye alkol içmek için girdi. 22 yaşındaki garson kadın, saat 23.00’dan sonra alkol satışının yasak olduğunu, bu nedenle kendisine içki veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine sinirlenen 44 yaşındaki erkek, genç kıza saldırdı. Saldırga,n polis gelmeden olay yerinden kaçarken; darp edilen garson hastanede tedavi edildi.

Olaydan bir hafta sonra aynı kafeye gelen adam, kafe çalışanları tarafından tanındı. Olay yerine gelen polis, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

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