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DÜNYA

‘Türk Armin’ diye bilinen Armin Laschet'ten PKK'lı Sevim Dağdelen'e tarihi ayar

ALMANYA'da Angela Merkel'in veliahtı Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Armin Laschet oldu. Laschet'in canlı yayında PKK savunucusu Sevim Dağdelen'e verdiği ayar hala akıllarda...

Almanya'da Angela Merkel'in yerine CDU'nun genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, PKK savunucusu Alman sol partili Sevim Dağdelen'e canlı yayında şu tepkiyi vermişti:

"Bu insanlar terör saldırıları gerçekleştiren insanlar, ve siz 'bu öyle değil' diyen ve bu örgütü savunan birisiniz."

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