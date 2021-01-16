Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın mı?

Türkiye Değişim Partisi'nin kurarak siyaset arenasında kendi yoluna giden Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programında Tahir Sarıkaya'nın konuğu oldu. Başta yeni kurulan partisi olmak üzere CHP'de yaşanan Atatürk krizi hakkında açıklama yapan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kırgın mısınız? sorusuna da yanıt verdi.

Sarıgül, ben etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. benim geldiğim coğrafya rüzgarı sert, delikanlısı mert. Bizim bir töremiz var, ben bir anadolu çocuğuyum. Biz bir sofrada beraber oturduysak, yemek yediysek, iyi günlerimiz olduysa, o iyi günlerin hatrına gereken sevgi ve saygıyı gösteririz.' ifadelerini kullandı.