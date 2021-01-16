29 yaşındaki kadın 5 yıldır kafese kapatıldı nedeni herkesi şoke etti

Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor. Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.Yerel medyanın haberine göre, Bebe’in 2014’te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.