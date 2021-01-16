Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 21 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...