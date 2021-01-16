BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
MEDYA

Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 46. yeni bölümüyle 21 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 21 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 33. bölüm 2. fragmanı
Sefirin Kızı 36. bölüm fragmanı
Yasak Elma 94. bölüm fragmanı
Aliyev'in Şuşa gezisinde dikkat çeken görüntüler
Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a ziyaret
Fırında tavuk kanat nasıl yapılır mangal tadında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği