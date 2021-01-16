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Aliyev'in Şuşa gezisinde dikkat çeken görüntüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

Aliyev, geçtikleri bölgenin Hocalı ilinin Sığınak köyü olduğunu belirterek yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek 'iki kardeş' ifadelerini kullanıyor.

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