Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Yurt genelinde Mehmetçik'in hain terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi devam ediyor. Yıldırım operasyonları kapsamında; Bitlis'te Jandarma, SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerinin katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin, Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, “turuncu” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

3 hainin yok edildiği operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde teröristlerin, Mehmetçik'in açtığı ateşten kaçtıkları görülürken, askerlerin "Vur vur kaçıyorlar bak" dediği duyuluyor.