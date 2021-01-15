Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı
BİTLİS'te biri turuncu kategorideki 3 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Yurt genelinde Mehmetçik'in hain terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi devam ediyor. Yıldırım operasyonları kapsamında; Bitlis'te Jandarma, SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerinin katıldığı bir operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristlerden birinin, Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, “turuncu” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.
3 hainin yok edildiği operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde teröristlerin, Mehmetçik'in açtığı ateşten kaçtıkları görülürken, askerlerin "Vur vur kaçıyorlar bak" dediği duyuluyor.