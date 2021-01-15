Nusret Gökçe'ye 'Mide bulandırıyorsun' diyerek tepki yağdı bakın ne yaptı

Sosyal medya hesabından yaptığı şovlarla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret, son paylaşımıyla tepki çekti. Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.