İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bir çok yer beyaza büründü
İSTANBUL'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşmüştü. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün İstanbul'da kar yağışı başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Avrupa Yakası’nda da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı.