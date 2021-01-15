Yumurtalı tost nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!

Yumurtalı ekmek tarifini sevmeyen yoktur, peki ya yumurtalı ekmekle tost yapsak nasıl olur? Hem de öyle bir lezzetli, öyle güzel olur ki! Fransız tostuna oldukça benzeyen fakat tatlı değil tuzlu hali diyebiliriz. Tost makinası olmadan tavada hazırlanan bir tost arayanlar için nefis bir öneri tabii ki! Kahvaltı sofrasına bu leziz ve doyurucu tostu hazırlamak isteyenleri hemen tavada yumurtalı tost tarifimizle baş başa bırakalım. Adım adım anlatamıyla kıvamını yakalamak ve en mükemmel haliyle hazırlamak artık daha kolay! Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler;

Tost ekmeği, kaşar peyniri, salam veya sucuk, yumurta, galeta unu kızartmak için yağ.

https://www.youtube.com/watch?v=3cpqRhHtYpI