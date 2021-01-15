Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre, otobüsteki yolculardan bazıları yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ediliyor.