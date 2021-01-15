Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını söyledi

Survivor Cemal Can ile İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki olay oldu. Geçtiğimiz günlerde kelepçeli pozuyla dikkat çeken Aleyna Tilki bu sefer de dizide Selami Şahin ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği bir şarkıyı söyledi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı.

İbrahim Tatlıses'in de yorumladığı şarkıyı Aleyna Tilki'nin kendi tarzıyla seslendirmesi olay oldu. Tilki'nin yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.