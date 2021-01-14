CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video olay oldu

UçanKuş TV'nin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı insanların duygularıyla oynamak ve para çarpmak için sokaklarda çarşaf giyip dilenci rolü yapan dilenci görünümlü dolandırıcıların görüntüleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Saraydaki tabloyla Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik..." notuyla paylaştığı videoda kullanıldı.

Montajlanan görüntülerde; bir yandan çöplükten ekmek toplayanlar, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden kareler verildi ancak güya çöpten ekmek toplayan ve zavallı olarak lanse edilen dilenci, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sahtekarlardan biriydi.