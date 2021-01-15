Boğa haftalık burç yorumları 18-24 Ocak pazartesiye dikkat!

18-24 Ocak haftasına Boğa burcu Ay Koç burcunda başlıyor. İşte 18-24 Ocak haftası Boğa burcunu ne bekliyor sorusunun detayları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. Yükselen Boğalar pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Koç burcunda olacak biraz derin düşünceler içindesiniz, yalnızsınız, kurguluyorsunuz bunlar oldukça ön plana çıkacak. Çarşamba öğlen Ay Plüton karesi var kendi kendinizi doldurabilirsiniz bu dolduruştan dolayı ikili ilişkilerde bir gerilim olabilir ayrıca sağlığınızda bir hassasiyette olabilir. Perşembe, cuma, cumartesi öğlene kadar Ay Boğa burcunda olacak dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız bunlar için çok uygun bir zaman olacaktır.

Perşembe öğlen Ay, Mars, Uranüs kavuşumu var buda demek oluyor ki fevrisiniz ayrıca ikili ilişkilerde ani tepkiler verebilir ve birden büyük gerilimler yaşayabilirsiniz. Pazar günü Ay İkizler burcunda olacak haftanın son günü odağınız parada, finansal konularda bazılarınızın kariyerle ilgili planları olabilir bunlar ön plana çıkıyor. Bu haftanın en önemli olaylarından biri Güneşin Kova burcuna girmesi buda demek oluyorki artık bu hafta itibari ile iş hayatında parlama, dikkat çekme dönemi başlıyor sizler için fikirleriniz, görüşleriniz son derece ön plandasınız ayrıca ailevi gündemlerinizde olabilir yükselen Boğalar.