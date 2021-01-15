İkizler haftalık burç yorumları 18-24 Ocak iş konuları gündemde!

İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor diye merak edenler için 18-24 Ocak haftalık İkizler burcu yorumunun detayları internethaber.com'da. Astrolog Uygur Gür 18-24 Ocak haftası İkizler burcu yorumlarını bu haftanın önemli Astrolojik olayları ışığında anlattı. İşte 18-24 Ocak İkizler burcu haftalık yorumlarının detayları... Yükselen İkizler pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki kariyer konuları iş çevreleri, işleri halletme isteği, bir takım görüşmeler bunlar ön plana çıkıyor bazılarınızın sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlardan gelecek haberler, ortak aktiviteler ön plana çıkıyor olabilir.

Çarşamba öğlen Ay Plüton karesi olacak bazı arkadaşlarınızla aniden gerilebilirsiniz yada kariyer çevreleriyle beraber iş yaptığınız insanlarla da bir gerilim olabilir aman dikkat edin. Perşembe öğlen Ay, Mars, Uranüs kavuşumu var çok güdüsel olacaksınız, fevri olacaksınız ayrıca kendinizi yiyip bitirme psikolojisinde olabilirsiniz. Pazar günü itibari ile artık Ay İkizler burcunda keyiflisiniz, duygularınızı anlatabiliyorsunuz ve dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız pazar gününü değerlendirebilirsiniz. Bu haftanın en önemli olaylarından biri de Güneş'in Kova burcuna girişi hayata bakış açınızı sorgulamaya başladığınız ve değişimlerle hayata devam etmek istediğiniz bir döngü başlıyor yükselen İkizler.