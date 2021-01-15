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Fırında tavuk kanat nasıl yapılır mangal tadında!

Bu akşam sizler için çok güzel bir tarifimiz var fırında tavuk kanat mangal tadında! İşte sizler için tarifi...

Nefis görünümlü ve nar gibi kızarmış tavuk kanatlarının sırrını öğrenmeye ne dersiniz? Tavuk kanat genelde ya kızartılır ya da mangalda yapılır. Ancak evinizde de mangalda pişmiş tavuk kanadı keyfi yapabilirsiniz. Üstelik de fırında pişirdiğiniz için tavuklarınız çok sağlıklı olacak. Sözü daha fazla uzatmadan fırında mangal tadında tavuk kanat tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!

Malzemeler;

3 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2-3 diş sarımsak, kanat tavuk, fırın poşeti.

https://www.youtube.com/watch?v=wTfOyYnHG2Q&feature=youtu.be

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