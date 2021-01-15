Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menemen tebriği

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından yeniden kura seçimi yapılmıştı. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ve Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın yarıştığı seçimi, kura ile AK Partinin adayı Aydın Pehlivan kazanmıştı. Menemen Belediye Başkan Vekili seçilen Aydın Pehlivan görevine başladı.

AK Parti Menemen İlçe Başkanlığına tebrik ziyaretine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partililerden gelen tebrikleri kabul ederken, bir de telefon sürprizi yaşandı.

AK Partili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Menemen'i ve Başkan Vekili seçilen Aydın Pehlivan’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Hamza Dağ ve teşkilata da Aydın Pehlivan’ı yalnız bırakmamaları konusunda talimat verdi. Görüşmede Hamza Dağ ayrıca, Menemen Belediyesinde yaşanan süreç hakkında bilgi verdi.