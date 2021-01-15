AK Parti MYK üyeleri Erdoğan ile birlikte aşı oldu iddiasına Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'ye özel röportaj verdi. Ünal, Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte MKYK üyelerinin de aşı olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu. Ünal 'MKYK'da 3 doktor, 2 eczacı arkadaşımız var. Onlar aşı oldular sağlıkçı oldukları için' ifadelerini kullandı.