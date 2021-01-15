BIST 1.531
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 440,54
AK PARTİ

AK Parti MYK üyeleri Erdoğan ile birlikte aşı oldu iddiasına Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti MYK üyelerinin Erdoğan ile birlikte aşı oldu iddiası ortaya atılmıştı. NTV canlı yanınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sağlık sektöründe görevli 5 MYK üyesinin aşı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'ye özel röportaj verdi.  Ünal, Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte MKYK üyelerinin de aşı olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu. Ünal 'MKYK'da 3 doktor, 2 eczacı arkadaşımız var. Onlar aşı oldular sağlıkçı oldukları için' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İkizler haftalık burç yorumları 18-24 Ocak iş konuları gündemde!
Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Koronavirüs aşısının yan etkisi oldu mu? 'Evelallah sapasağlamım'
Boğa haftalık burç yorumları 18-24 Ocak pazartesiye dikkat!
Yumurtalı tost nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!
Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması! 'Mini etekle...'
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını söyledi
Taksim Meydanı'nda duygu sömürüsü! Bayılıyormuş gibi yaptı ağzından çıkan şoke etti
Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi