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Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla 'Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme' uçuşu yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı 'Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme' uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti" ifadelerine yer verildi.

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