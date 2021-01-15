Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı 'Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme' uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti" ifadelerine yer verildi.