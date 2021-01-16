Ankara Belediyesi imam maaşlarını yanlışlıkla düşürmüş!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde çalışan 8 imamın maaşlarının düşürüldüğünü iddia etmiş ve meclis toplantısında tepki göstermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında öğretmenler de bizim, itfaiye çalışanları bizim ayrımcılık yapmayın sözleriyle maaşların düşürülmesine dikkat çeken Burhan, imam maaşlarını neden düşürdünüz diye sorarak bu yanlıştan vazgeçilmesini talep etmişti.

Meclis üyesi Burhan’ın gösterdiği tepkiyi haklı çıkaran açıklama bugün CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’ndan geldi.

‘Yanlışlıkla düşürülmüş’

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyesi Burhan’ın iddialarını kabul ederek, “Geçen arkadaşlara cami imamlarının maaşlarının düşmesiyle ilgili konuyu öğrenip döneceğim demiştim. BelPa’da çalışan 8 tane imam, doğrudur. Sehven maaşlarında düşme olmuş ama şu an o düşmeler düzeltildi. Bu yanlışlığı yapanlarla ilgilide soruşturma başlatıldı” şeklinde konuştu.

Sinan Burhan: Bu karda kışta, pandemi sürecinde imamların maaşları niçin düşürülmüştür

AK Parti'li Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan da Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belpa AŞ bünyesinde görev yapan 8 imamın maaşının düşürüldüğü iddiasında bulunarak, şunları kaydetti: "Geçen yıl 4 bin lira maaş alan imamlar, Belpa AŞ bünyesinde, taziyeye gidiyorlar hizmet veriyorlar. Bu yıl maaşları 3 bin 400 liraya düşmüş. Burada öğretmenlerin ve itfaiye çalışanlarının maaşlarının düşmesini de dile getirirdik. Burada imamların maaşlarının düşürülmesinin nedeni nedir? Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki ilgisi nedir? Sayın Mansur Yavaş, konuşmalarında 'ekmek, su, insan hakkıdır' diyor. Peki bu karda kışta, pandemi sürecinde imamların maaşları niçin düşürülmüştür? Burada Mansur beyin bilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Buradaki uygulama yanlıştır. Bu uygulamanın siyasi bir nedeni var mıdır yok mudur onu ben bilemiyorum. Bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ediyorum."