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Evde el açması ıspanaklı gözleme nasıl yapılır enfes lezzet!

Gözleme Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden biridir çeşitleri saymakla bitmez peki evde kolayca el açması gözleme deneme ye ne dersiniz?

Gözleme kimilerimiz için tamamen doğal malzemelerle hazırlanmış bir köy kahvaltısını çağrıştırırken kimilerimiz içinde ara öğünde karnımızı doyurmaya yarayan enfes sıcacık bir tariftir. Kahvaltıda bu mükemmel lezzeti mutlaka denemelisiniz. Çayın yanında tüketeceğiniz bu enfes tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki evde el açması ıspanaklı gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile el açması ıspanaklı gözleme tarifi. Şimdiden afiyetler olsun... 

Malzemeler;

Hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un (4-4,5 su bardağı), iç harcı için 3-4 bağ ıspanak, 1 adet orta boy soğan, 3 adet yumurta, 3-4 kaşık sıvıyağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, tuz

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ZrfSihad4

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