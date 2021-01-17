Doğduğun Ev Kaderindir'de doktorlar komik bulduğu hastane sahnesi
TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümündeki bir sahne, sağlık çalışanlarından eleştiri aldı. Doktorların, "Bir bilene danışsaydınız bari" diyerek eleştirdikleri sahnede Mehdi hastaneydi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümündeki bir sahne, sağlık çalışanlarından eleştiri aldı. Doktorların, "Bir bilene danışsaydınız bari" diyerek eleştirdikleri sahnede Mehdi hastaneydi.