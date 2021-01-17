Erol Köse'den olay paylaşım! Uludağ'da partiler tam gaz sağlıkçılar boşuna mı öldü?

Müzik yapımcısı Erol Köse, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Uludağ’da partiler devam, Covid-19'u ipleyen yok zaar! Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek!” dedi.

Erol Köse, İnstagram'dan paylaştığı bir video ile Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'ya seslendi. Uludağ'da bir partiden olduğu belirtilen görüntüleri paylaşan Köse, videoya "Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek" notunu düştü.