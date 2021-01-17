Soğanlı hamsi döşeme nasıl yapılır farklılık arayanlar bayılacak!

Karadeniz'in en meşhur tatlarından, denizlerimizin en bol bulunan lezzeti, pek balık yemeyenin bile en sevdiği balıklar sıralamasında ilk sıralara koyduğu hamsi bugünkü konuğumuz. Kılçığıyla yiyecek kadar çok sevdiğimiz hamsiyi hep aynı şekilde tüketmekten sıkılanlar ve farklı hamsi tarifleri arayanlar için nefis soğanlı hamsi döşeme tarifi hazırladık. İşte soğanlı hamsi döşeme tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

600-700 gr hamsi, 4 adet büyük boy soğan, yarım demet maydanoz, 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık sıvıyağ, tuz, limon.

https://www.youtube.com/watch?v=Ty1ytpAR4j8