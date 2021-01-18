BIST 1.524
DOLAR 7,45
EURO 8,99
ALTIN 437,70
MEDYA

Akrep 7. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 7. bölümüyle 22 Ocak 2021 Cuma akşamı Star'da olacak. Akrep'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Akrep 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Akrep 22 Ocak 2021 Cuma akşamı Star'da...

Düşmanını zehirlediği gibi kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sol Yanım 8. bölüm fragmanı
Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı
Antalya'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da geminin batmasından sonra yaşananlar kameralara yansıdı
Doğduğun Ev Kaderindir'de doktorlar komik bulduğu hastane sahnesi
Bursa'da feci kaza! TIR petrol istasyonuna daldı işte o anlar
Şanlıurfa'da Suriyeli miniğin cansız mankene yaptıkları yürekleri ısıttı
Soğanlı hamsi döşeme nasıl yapılır farklılık arayanlar bayılacak!
Erol Köse'den olay paylaşım! Uludağ'da partiler tam gaz sağlıkçılar boşuna mı öldü?