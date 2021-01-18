BIST 1.524
DOLAR 7,45
EURO 8,99
ALTIN 437,70
MEDYA

Sol Yanım 8. bölüm fragmanı

Sol Yanım dizisi 8. yeni bölümüyle 21 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da olacak. Sol Yanım'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Sol Yanım'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sol Yanım 21 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da...

'Sol Yanım', seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı
Antalya'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da bir kişi alkol satmadığı için garson kadını dövdü
Doğduğun Ev Kaderindir'de doktorlar komik bulduğu hastane sahnesi
Bursa'da feci kaza! TIR petrol istasyonuna daldı işte o anlar
Şanlıurfa'da Suriyeli miniğin cansız mankene yaptıkları yürekleri ısıttı
Soğanlı hamsi döşeme nasıl yapılır farklılık arayanlar bayılacak!
Erol Köse'den olay paylaşım! Uludağ'da partiler tam gaz sağlıkçılar boşuna mı öldü?
Bartın İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı