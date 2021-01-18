Josef sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele öncesi eşine 'Gol atarsam, havuza gireceğim' diyen Josef de Souza, bu sözünü tuttu. Karşılaşmanın 79. dakikasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.