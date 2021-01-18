Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sonra Eden Hazard bombası

Mesut Özil'i kadrosuna katmasına belki de saatler kalan Fenerbahçe için İspanyol basınından çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard'ı 6 aylığına kiralamak istiyor.