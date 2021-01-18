Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sonra Eden Hazard bombası
Mesut Özil'i kadrosuna katmasına belki de saatler kalan Fenerbahçe için İspanyol basınından çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldız ismini kadrosuna katmaya yakın.
Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe için orta sahaya flaş bir ismin adı daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Amadou Diawara ile ilgilendiği iddia edildi.
West Brom'un hocası Sam Allardyce, "Hala transfer edebileceğimiz oyuncular var. Oyuncu aramaya devam edeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından Sky Sports, Brom'un İshak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamayınca dikkatini Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye çevirdiğini yazdı.
Mesut Özil'i kadrosuna katmasına belki de saatler kalan Fenerbahçe için İspanyol basınından çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard'ı 6 aylığına kiralamak istiyor.
Mario Mandzukic transferinin zora girmesi sonrasında Oumar Niasse’ı tekrar değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlılar, Fode Koita için de bekleyişini sürdürüyor. Kadroda genç isimlere yatırım için de çalışma başlatan Beşiktaş, Köln forması giyen Salih Özcan’ı takipte.